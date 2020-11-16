Хаббл помог измерять энергию космического цунами квазаров

Наиболее загадочные космические объекты квазары обладают гигантским запасом энергии благодаря наличию сверхмассивных черных дыр и являются наиболее яркими астрономическими объектами в наблюдаемой части Вселенной. Яркость сияния квазаров в отдельных случаях превышают свечение галактик, в которых они расположены.

Ученые астрономы предприняли попытку изучения величины энергии наиболее крупных квазаров с использованием возможностей космического телескопа «Хаббл». В результате было обнаружено, что поведение квазаров схоже с энергетическим цунами, двигающимся с огромной скоростью превышающей 70 млн км/ч. Процесс космического цунами происходит с переносом огромной массы материи превышающей сотню масс Солнца.

Квазары возникают тогда, когда сверхмассивные черные дыры поглощают вещество из окружающих их галактик, выбрасывая наружу струи вещества. Они также нагревают материю окружающего пространства, создавая перегретые аккреционные диски, которые создают космические «ветра» под воздействием магнитного и радиационного давления.

Сложность измерения энергии космических цунами заключается в том, что ближайшие квазары находятся на расстоянии свыше 10 млрд световых лет. Решение такой задачи становится возможным только при использовании технической мощи космического телескопа «Хаббл».

Астрономы изучили наиболее качественные фотоснимки квазаров в видимом спектре, выполненные телескопом и выявили мощнейшие энергетические всплески. Для измерения скорости ветра квазара ученые применили прибор «Хаббла» под названием спектрограф космического источника (COS) оценивая доплеровское смещение в струях потоков от квазаров.

Всего были исследованы данные от 13 квазаров. Некоторые из них создавали космические ветра, движущиеся со скоростью в несколько процентов скорости света. Один квазар генерировал ветер с огромным ускорением от начальной скорости в 70 млн км/ч до 74 млн км/ч всего за три года наблюдения.

Космические цунами перемещают ежегодно материю величиной в сотни солнечных масс. Ученые заявляют, что энергия космических потоков в несколько сотен раз превышает светимость всей галактики Млечный Путь. Гигантское световое шоу, можно сравнить со свечением рождественских елок разбросанных по всей галактике.

Оригинал взят у komodo74 в Хаббл помог измерять энергию космического цунами квазаров