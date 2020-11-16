Гвинет Пэлтроу представила каталог очень странных подарков

Американская актриса представила идеи подарков к новогодним праздникам.

В преддверии новогодних праздников в интернет-магазине Goop, который основала актриса Гвинет Пэлтроу, появился каталог необычных товаров.

Так, покупатели могут приобрести лампу из батона стоимостью 210 долларов, доску для спиритических сеансов вызова душ умерших за 1995 долларов, крошечный дом за 99 тысяч долларов и декоративную пирамиду за 35 тысяч долларов.

Также среди предлагаемых презентов есть сумка для арбуза и ванна за 100 тысяч долларов.