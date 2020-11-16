Голубой будет главным цветом 2021 года

Главным цветом 2021-го будет спокойный светло-голубой оттенок. Темой грядущего года станет перезагрузка и восстановление, пишут американские СМИ со ссылкой на экспертов по определению цветовых трендов.

По их словам, светло-голубой цвет — Y354 Кумулус — цвет надежды, он дарит спокойствие и чувство уверенности в завтрашнем дне. Он переводится как «кучевые облака». Цвет даст людям возможность создавать пространства, где они смогут расслабиться и перезарядиться, что особенно актуально во время пандемии коронавируса.