Facebook начала тестирование «интернета для малообеспеченных»

Компания Facebook вместе с четырьмя операторами мобильной связи начала тестировать в Перу сервис Discover. Программа, которую можно установить на компьютер или Android-устройство, позволяет получить доступ к тестовым версиям сайтов, но фото и видео недоступны, сообщает Naked science.

Программа позволяет экономить трафик и предоставлять доступ к интернету максимально большому количеству малообеспеченных людей. Благодаря Discover, жители Перу смогут получить 10 бесплатных мегабайт интернета в день. Этот лимит установили в Facebook, а не мобильные операторы. В дальнейшем трафик на одного человека может быть пересмотрен.

«Во время кризиса общественного здравоохранения, вызванного коронавирусом, мы считаем, что особенно важно исследовать способы помочь людям оставаться на связи и расширить доступ к медицинской информации и другим ресурсам в интернете. В рамках нашей постоянной работы по обеспечению доступа людей к точной медицинской информации ресурсы о здоровье и коронавирусе получат место на домашней странице Discover», — говорит Йоав Зееви, менеджер по продуктам в Facebook.

Discover — далеко не единственная инициатива Facebook по предоставлению бесплатного интернета. Компания также развивает проект Internet.org, который дает доступ к ограниченному числу веб-ресурсов в 65 странах. На территории Индии уже работает программа Express Wi-Fi, которая позволяет крупным потребителям трафика делиться интернетом.