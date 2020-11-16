Эмили Ратаковски подчеркнула свой животик обтягивающим платьем

Эмили Ратаковски опубликовала в своем блоге несколько новых фотографий, которые сделала у себя дома.

На снимках звезда запечатлена в черном обтягивающем платье с принтом и черных высоких кожаных кроссовках. Волосы у Эмили были распущены, на лице был легкий макияж и румянец на щеках, на шее — несколько украшений, а в ушах несколько серьг.

В подписи к снимкам Ратаковски сообщила, что ее малыш уже пинается в животе. А также звезда поделилась кадрами со своего дома, показав, какой у нее интерьер.

В гостинной у звезды стоит большой диван цвета морской волны, на стенах висит несколько картин, а посередине комнаты стоит большой журнальный стол.

Также модель показала, как выглядит ее квартира и с другого ракурса. Поклонники могут увидеть, что в доме у звезды несколько этажей, а на второй, вероятно, расположена спальня.