Джейк Джилленхол может сыграть в фильме-ограблении Майкла Бэя

Мы уже писали, что режиссер «Трансформеров» планирует поставить англоязычный ремейк датского триллера «Скорая помощь» 2005 года выпуска.

На днях Майкл Бэй завершил переговоры и заключил контракт, то есть утвердился в решении заняться проектом. И теперь мувимейкер ищет исполнителей ведущих ролей.

Напомним, фильм расскажет о двух братьях, которые ввязываются в ограбление, чтобы заплатить за лечение больной матери. Когда все идет не по плану, героям приходится угнать машину скорой помощи с заложниками.

Так вот одного из братьев может сыграть Джейк Джилленхол, который раньше никогда не снимался у Бэя. Актерский состав должен быть утвержден в ближайшие месяцы, так как съемки намечены на январь 2021.