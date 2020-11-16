Disney+ перезапустит «Черного Плаща»

Потоковый сервис Disnet+ намерен возродить один из популярных в прошлом супергероических проектов. Как отмечает издание Variety, речь идет об анимационном сериала, посвященном Черному Плащу. Его события происходили в той же вселенной, что действие «Утиных историй»

В центре сюжета супергерой-селезень, а также ряд его помощников и ассистентов, таких как Зигзаг Маккряк, приемная дочь главного героя Гусена и иные. Девизом персонажа является фраза: «Я — ужас, летящий на крыльях ночи». Сериал, демонстрировавшийся с 1991 по 1991 год был полон комических элементов и по концепции напоминал истории о Зеленом Шершне.

Утверждается, что на данный момент у проекта еще нет сценариста, известно лишь, что одним из исполнительных продюсеров будет Сет Роген. Сроки работ и возможный релизный график пока не называются. Напомним, что ранее компания Walt Disney перезапустила и сами «Утиные истории». Новая версия сериала была представлена зрителям в 2017 году. В ней упоминался и Черный Плащ, сначала как герой старого телевизионного шоу, а затем и как действительно существующий герой.