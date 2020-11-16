Центробанк подтвердил снижение ипотечных ставок в Украине

Средняя ставка по ипотечному кредитованию снизилась за последний год до 13% – об этом рассказала в интервью авторитетному сетевому изданию первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

10% к концу года

Украинские банки рапортуют – ставки по кредитам на жилье снижаются. По итогам года, процент в среднем опустился с 20 до 13, и это еще не предел. По словам финансовых аналитиков LoansProfy, ставки продолжат снижаться и преодолеют рубеж в 10% уже к первому кварталу 2021 года. Сегодня этот показатель существует в некоторых банках лишь в качестве бонуса, распространяемого на первый год ипотеки.

Согласно статистическим данным НБУ, в сентябре 2020 банки предлагали ипотеку на условиях, в среднем составлявших менее 13% годовых. Окончательный процент зависел от длительности займа и его суммы. Дальнейшее снижение ставок, прогнозируемое LoansProfy в Украине, коснется всех видов ипотечного кредитования, включая займы на 20-45 лет.

Екатерина Рожкова также сообщила, что в конце 2019 года ставки находились на уровне 15-20%, без тенденций к снижению. По словам чиновницы, ипотека стала доступнее, хотя развитие кредитования и сдерживают пробелы в законодательстве. Ранее специалисты НБУ уже заявляли о необходимости сделать прозрачнее рынок недвижимости, что снизит риски кредиторов и, соответственно, позволит им уменьшить ставки по ипотеке.

Ближайшие перспективы рынка кредитования

Такое положение характерно не только для Украины. Аналитики из LoansProfy в Дании, Норвегии, Польше и ряда других стран также отмечают снижение процентных ставок по кредитам, включая ипотечные. После периода экономии, вызванного вспышкой пандемии и последующего карантина, граждане постепенно осознают, что выгодность потребительских кредитов существенно повысилась.

Специалисты консалтинговой компании LoansProfy, предоставляющей услуги подбора выгодных займов, сообщают о стабильном росте числа краткосрочных и долгосрочных займов. Проект, работающий на рынках Европы и Азии, призван помочь заемщику разобраться в большом количестве предложений по кредитам, ознакомиться с условиями кредиторов, процентами и предполагаемыми сроками возвращения долга.

Справочная информация

Согласно данным Национального Банка Украины, в настоящее время семь игроков сосредоточили в своих руках 97% объема ипотечного кредитования. При этом около 70% выданных займов предназначены для покупки жилья на вторичном рынке. Ипотека для первичного рынка предоставляется в 2020 году не так охотно, как в прошлом.