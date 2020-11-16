Бывшая жена Джигарханяна назвала виновных в смерти артиста

Бывшая жена актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская назвала виновных в смерти артиста. Об этом сообщает ФАН.

Пианистка негативно высказалась о родственниках актера, которые после развода запрещали ему с ней общаться. Она утверждает, что при этом у обоих было желание поддерживать контакт. «Дошло до того, что у Армена Борисовича забрали телефон, чтобы он, не дай бог, не позвонил мне. Его никуда не выпускали из-за боязни встретить меня», — вспомнила экс-супруга кинематографиста.

По ее мнению, именно контроль со стороны родственников стал причиной смерти Джигарханяна, который «жил работой и своим театром». Семья беспокоилась о здоровье артиста, поэтому не давала ему работать, посещать светские мероприятия и окружила сиделками. Цымбалюк-Романовская уверена, что ее бывший муж прожил бы дольше, если бы выходил в свет и находился в компании любящей жены.

Джигарханян умер 14 ноября. Ему было 85 лет. По предварительным данным, причиной смерти артиста стал отказ почек.