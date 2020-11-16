Boeing повторит попытку запуска беспилотного космического парома

Компания Boeing планирует запустить второй беспилотный испытательный полет своего космического паромного корабля CST-100 Starliner. Об этом сообщили в понедельник представители компании. Напомним, сбой программного обеспечения в декабре прошлого года предотвратил сближение и стыковку с Международной космической станцией и ненадолго поставил под угрозу выживание корабля.



Капсула Boeing CST-100 Starliner была запущена во время беспилотного испытательного полета 20 декабря прошлого года, но серьезный сбой в работе программного обеспечения и проблемы со связью помешали запланированному сближению и стыковке с Международной космической станцией. Обзор декабрьского рейса выявил причины проблем и шаги, необходимые для их устранения. Никаких новых проблем обнаружено не было, но руководители NASA заявили, что в то время не было принято решение о необходимости повторной проверки.

В понедельник было объявлено, что компания Boeing «решила провести орбитальные летные испытания для демонстрации качества системы Starliner». Представитель Boeing заявил, что капсула, первоначально предназначенная для первого пилотируемого испытательного полета Starliner, будет использоваться для беспилотного повторного полёта. Было также объявлено, что Boeing «работает с NASA, чтобы определить приемлемый график для второго OFT».

Компания Boeing и SpaceX строят пилотируемые паромные корабли астронавтов для NASA по коммерческим контрактам на сумму до 6,8 миллиардов долларов. Цель состоит в том, чтобы покончить с тем, что американское космическое агентство полностью полагается на российские космические корабли «Союз» для доставки американских экипажей на Международную космическую станцию ??и обратно. В прошлом году SpaceX успешно выполнил беспилотный испытательный полет своего космического корабля Crew Dragon и готовится ко второму испытательному полету с двумя астронавтами NASA на борту в конце мая.