Азербайджан готовится к поставкам большого количества газа в Европу

Завершение строительства Трансадриатического газопровода (TAP), который является заключительным звеном «Южного газового коридора» (ЮГК), позволит начать первые поставки газа из Азербайджана в Европу к концу 2020 года. Об этом порталу Trend заявили вчера в BP Azerbaijan, комментируя начало коммерческой эксплуатации TAP.

«Это позволит нам начать первые поставки газа из Азербайджана в Европу к концу текущего года, выполнив важное обязательство с момента начала реализации этого крупного проекта. Как акционер TAP, BP приветствует это важное событие. Завершение проекта TAP позволяет полностью реализовать одни из крупнейших газовых разработок в мире — „Шах Дениз-2“ и „Южный газовый коридор“ — проекты, которые изменят энергетическую карту всего региона, впервые транспортируя газ из Каспийского региона на европейские рынки», — подчеркнули в BP Azerbaijan.

В минувшее воскресенье началась коммерческая эксплуатация Трансадриатического трубопровода, который будет транспортировать азербайджанский газ в Европу.