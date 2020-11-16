Астрономы обнаружили массивный взрыв недалеко от Солнечной системы

Взрыв сверхновой SN2016aps, который зафиксировали 22 октября 2020 за 4,5 миллиарда световых лет от Земли, определили как яркой за всю историю астрономических наблюдений. К тому же, ученые отметили редкость такого взрыва, так как далеко не каждый день поблизости Земли происходят взрыв суперновой.
С тех пор как SN2016aps обнаружили в космосе в 2016 году, астрономы внимательно следят за тем, как космический объект гаснет со временем — процесс, что происходит до сих пор. Отметим, что лучи света и дальше будут видны из Земли даже после уничтожения космического объекта, и это связано с расстоянием от суперновой до Земли.
“При рождении эта звезда была минимум в 100 раз больше массы Солнца”, — объясняют астрономы. В то же время маловероятно, что SN2016aps могла сама по себе вызвать такой колоссальный взрыв, считают ученые. Остается лишь догадываться, что же стало причиной взрыва, и что будет со звездой дальше.
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