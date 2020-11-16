Армия США получила наземных ударных роботов для испытаний взаимодействия с людьми

Американская компания QinetiQ поставила Армии США первую партию из четырех легких наземных гибридных роботов RCV-L. Как пишет Breaking Defense, эти машины будут использоваться для испытаний системы взаимодействия роботизированных комплексов с людьми во время боевых операций. Такие испытания запланированы на 2022 год. В проверках также будут использованы более крупные роботы Textron RCV-M.

На протяжении последних нескольких лет Армия США занимается проработкой концепции MUM-T (Manned-Unmanned Teaming, взаимодействие «человек-машина»). Она предполагает, что роботы и люди смогут действовать совместно при выполнении боевых задач. В частности, во время испытаний, запланированных на 2022 год, роботы RCV-L будут формировать первую линию наступления, за которой уже будут следовать люди.

Робот RCV-L разработан на базе роботизированной платформы EMAV американской компании Pratt Miller. Он оснащен системами вооружения и управления с открытой архитектурой QinetiQ. Машина массой три тонны способна передвигаться со скоростью 72 километров в час и нести грузы массой до 3,3 тонны. Робот выполнен относительно компактным — его можно перевозить в грузовых отсеках конвертопланов V-22 Osprey или многоцелевых вертолетов CH-47 Chinook.

RCV-L оснащен дистанционной управляемой турелью CROWS-J, на которую установлены пулемет и пусковая установка противотанковых ракет Javelin. Аппарат также получил мультикоптер HoverFly, управляемый по кабель-тросу. С помощью этого дрона оператор может получить лучший обзор. RCV-L способен действовать в полностью автоматическом режиме, за исключением применения вооружения.