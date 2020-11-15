«Заставляли приседать без трусов, бежать гуськом и показывать промежность»: задержанные в Минске рассказали о зверствах силовиков

Многотысячная акция протеста 8 ноября в Минске сопровождалась массовыми задержаниями — в тот день были доставлены в изоляторы более тысячи участников митинга. Силовики хватали мирных демонстрантов, уводили в автозаки, после чего везли в СИЗО, где над ними издевались, рассказали сами активисты, которых цитирует Tut.by.

По их словам, людей часами держали с поднятыми руками на улице у стены, распыляли в них газ, били и унижали. Мужчин ставили на колени, красили краской и мочили волосы. Активистов заставляли выстроиться в цепь, сесть на корточки и бежать гуськом. «Затем надо было голову опустить вниз, согнуться в 90 градусов, руки вывернуть и сложить за спину — и так бегом!», — рассказала одна из женщин, которая пережила мучительную ночь в изоляторе.

По ее словам, женщин раздевали догола, и по приказу силовиков надо было то поднять грудь, то повернуться, то промежность показать. Мужчин со спущенными трусами до колен заставляли приседать, после чего им пришлось бежать гуськом до камеры.

У задержанных также забирали телефоны и просматривали фото и переписку, их удерживали без еды и воды, перевозили в переполненных отсеках спецтранспорта, содержали в камерах в количестве, превышающем нормы. Кроме того, по словам активистов, под угрозой избиения их заставляли пройти по бело-красно-белому флагу.

Свидетельства о пытках и издевательствах уже переданы правозащитникам.