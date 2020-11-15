«Заставляли приседать без трусов, бежать гуськом и показывать промежность»: задержанные в Минске рассказали о зверствах силовиков Израильский сверхдальний беспилотник поможет США в борьбе с огромными пожарами » В НАСА запустили секретный спутник С мыса Канаверал запустили тяжелую ракета-носитель Atlas V с секретным спутником NROL-101 Национального управления военно-космической разведки США. Об этом сообщает пресс-служба компании United Launch Alliance. Запуск произошел ночью. В открытом доступе нет никаких данных о целях, орбите, размере и других характеристиках спутника, стоимость которого оценивается в миллиард долларов, передает «Корреспондент.net». По данным СМИ, космический аппарат NROL-101 является спутником радиоэлектронной разведки.

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