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В НАСА запустили секретный спутник

С мыса Канаверал запустили тяжелую ракета-носитель Atlas V с секретным спутником NROL-101 Национального управления военно-космической разведки США. Об этом сообщает пресс-служба компании United Launch Alliance.

Запуск произошел ночью. В открытом доступе нет никаких данных о целях, орбите, размере и других характеристиках спутника, стоимость которого оценивается в миллиард долларов, передает «Корреспондент.net».

По данным СМИ, космический аппарат NROL-101 является спутником радиоэлектронной разведки.

15 ноября, 2020 | Category: Новости, США ﻿
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