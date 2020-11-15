В Минске впервые появились революционные палатки

В Минске в субботу, 14 ноября 2020, установлены революционные палатки. Там поет хор и горят свечи.

Речь идет о «площадь Перемен», где после убийства местного жителя, участника мирной революции Романа Бондаренко, объявили бессрочный протест и начали ставить палатки круглосуточной охраны, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на белорусскую службу Радио Свобода .

Протест продолжался всю минувшую ночь: здесь оставалось около 50 человек. Задержаний не было, ночь прошла тихо.

В субботу минчане продолжали нести цветы к мемориалу. Были установлены палатки.

Нынешняя ночь (с 14 на 15 ноября) — это уже вторая ночь бдений. Люди не расходятся.

Они следят за порядком, поют, следят за огнем в церковных лампадках.

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