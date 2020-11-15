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В Минск начали стягивать спецтехнику и силовиков с оружием

Сотрудники силовых структур в рамках подготовки к воскресным протестам оппозиции стягивают к белорусской столице спецтехнику и дополнительные силы из прилегающих районов. Об этом сообщает «Интерфакс».

Очевидцы сообщили о ряде колонн сразу на нескольких въездах в Минск. В то же время из прилегающих районов в город стягиваются десятки грузовиков с военными и сотрудниками правоохранительных органов в защитной экипировке, а также водометы, заградительные системы и внедорожники системы «Рубеж». В центре белорусской столицы размещают бронетехнику, в том числе БТР и бронированные вездеходы с крупнокалиберными пулеметами. Несколько зданий, а также центральные площади Минска оцеплены. Заграждения охраняют вооруженные пистолетами и автоматами Калашникова военные.

Отмечается, что белорусская оппозиция ранее объявила о планах выйти на митинг в воскресенье, 15 ноября.

15 ноября, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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