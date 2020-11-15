В Египте нашли гигантскую сокровищницу из более чем 100 саркофагов

Египет объявил в субботу об обнаружении древней сокровищницы из более чем 100 неповрежденных саркофагов, датируемых более 2500 лет назад, что является крупнейшей такой находкой в ​​этом году.

Запечатанные деревянные гробы, обнаруженные на месте под фанфары, принадлежали высшим должностным лицам позднего периода и периода Птолемея в Древнем Египте.

Они были найдены в трех могильных валах на глубине 12 метров (40 футов) в обширном некрополе Саккара к югу от Каира.

Археологи открыли один гроб и обнаружили мумию, завернутую в погребальную пелену, украшенную яркими иероглифическими изображениями.

Саккара, где находится более десятка пирамид, древних монастырей и мест захоронения животных, представляет собой обширный некрополь древней египетской столицы Мемфиса, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Огромная находка была сделана чуть более чем через месяц после того, как археологи в этом районе обнаружили 59 других хорошо сохранившихся и запечатанных деревянных гробов, также датируемых более чем 2500 лет назад.

«Саккара еще не раскрыла все свое содержимое. Это сокровище», — сказал министр древностей и туризма Халед аль-Анани на церемонии открытия.

«Раскопки все еще продолжаются. Когда мы очищаем одну могильную шахту от саркофагов, мы находим вход в другую».

По его словам, также было обнаружено более 40 статуй древних божеств и погребальных масок.

Еще две деревянные статуи были найдены в гробнице, принадлежащей древнему судье 6-й династии, по словам Мостафы Вазири, генерального секретаря Верховного совета древностей.

Саркофаги будут распределены между несколькими музеями Египта, включая еще не открывшийся Большой Египетский музей на плато Гиза.

Министр объяснил шквал открытий в Саккаре обширными раскопками, проведенными в последние годы.