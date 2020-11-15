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В Эфиопии произошло второе за четыре дня массовое убийство

Второе за последние четыре дня массовое убийство произошло в Эфиопии, сообщает Reuters. Жертвами стали как минимум 34 человека.

Вооруженные боевики напали на автобус в западном регионе Бенишангуль-Гумуз. Глава Национальной комиссии по правам человека Даниэль Бекеле назвал случившееся «мрачным дополнением к человеческим жертвам, которые мы все несем».

По словам Бекеле, число жертв, скорее всего, будет расти, поскольку в больницах остается большое количество тяжелораненых. Он также призвал власти страны разработать стратегию безопасности, которая позволила бы предотвратить новые нападения.

12 ноября в городе Май-Кадра в северном регионе Тыграй случилась массовая резня, жертвами которой стали несколько сотен человек. Правозащитники пока не могут оценить точное число погибших и раненых.

Тремя днями ранее около 500 военных погибли в ходе столкновения правительственной армии с повстанцами Народного фронта освобождения Тыграй (НФОТ), добивающегося независимости для региона.

15 ноября, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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