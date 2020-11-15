Представлен серийный электрический кроссовер BMW iX с запасом хода свыше 600 км

Ведущий немецкий автопроизводитель, компания BMW, стремится выйти в лидеры стремительно развивающегося рынка электромобилей. На этой неделе BMW представила серийный образец полностью электрического кроссовера BMW iX, концепция которого под названием iNEXT была предложена еще два года назад. Новый технологический флагман BMW, использует уникальные технологии, которые и определят будущий модельный ряд электромобилей компании. Модель BMW iX станет первым авто в котором использована масштабируемая технология электромобилей 5-го поколения eDrive. Это позволит адаптировать его для транспортных средств различного типа. Модель BMW iX будет производиться Германии, на заводе BMW в Дингольфинге (Южная Бавария). Начало серийного производства намечено на третий-четвертый квартал 2021 года.

В представленном серийном образце, размеры кузова сопоставимы с габаритами модели среднеразмерного кроссовера BMW X5. Аэродинамический дизайн кузова, изготовленного из алюминия с коконом Carbon Cage из углепластика, обеспечивает высокие ходовые параметры авто. Коэффициент лобового сопротивления BMW iX составляет всего 0,25 (в Tesla CYBRTRCK этот параметр — 0,3, а в Tesla Model S — 0,24).

В BMW iX будут установлены два электродвигателя общей мощностью 500 лс (370 кВт). От 0 до 100 км/ч BMW iX будет разгоняться меньше чем за 5 секунд. Параметры аккумуляторов не разглашаются, но, по заявлению разработчиков, запас хода на одном заряде батарей составит свыше 600 км (WLTP). Реализована поддержка технологии быстрой зарядки мощностью 200 кВт, что позволит подзаряжать аккумуляторы с 10% до 80% за 40 минут. Первые 10 минут зарядки позволят проехать на расстояние 120 км. На зарядном устройстве второго уровня мощностью 11 кВт полная зарядка аккумулятора займет 11 часов.

Имитация радиаторной решетки электромобиля используется для маскировки датчиков, наружных видеокамер и сенсоров. В зависимости от модификации BMW iX будут поставляться с дисками на 20 или 22 дюйма. Отделка салона будет выполнена из алькантары или кожи. Система управления использует фирменный изогнутый дисплей, состоящий из двух экранов с диагоналями 12,3 и 14,9 дюймов. Реализована технология проекционного экрана, имеется поддержка мобильных сетей пятого поколения, на приборной панели установлены два разъема USB-C и беспроводная зарядка для смартфонов.

Первые модели BMW iX выйдут на рынок ориентировочно в 2022 году и по мнению экспертов, основанному на сходстве авто с моделью внедорожника X5 (59 400 долларов), новинка будет продаваться по цене от 70 тысяч долларов. По заявлению представителей BMW все указанные параметры являются предварительными, так как авто BMW iX еще находится на стадии доработки.