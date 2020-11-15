Почему Дональд Трамп появился в фильме «Один Дома 2»

Кинокомпания Disney планирует снять римейк культового фильма «Один дома». Режиссер ленты Крис Коламбус прокомментировал предстоящие съемки и признался, чего во 2 части фильма эпизодическую роль получил Дональд Трамп.

Новогодняя комедия «Один дома» не теряет популярности с 1990 года. Каждый год ленту охотно просматривают миллионы киноманов во всем мире. Поэтому компания Disney решила отснять римейк, сценарий которого уже разрабатывают в Голливуде. И режиссер первого фильма Крис Коламбус заявил в комментарии Insider, что это решение является провальным.

По его словам, авторы проекта не возвращались к нему с предложением вновь сесть в режиссерское кресло. Однако это не изменило бы его мнения относительно будущего римейка.

Это пустая трата времени. В чем смысл? Я твердо убежден, что нельзя делать римейки фильмов, которые были такими долговечными, как «Один дома». У вас не получится снова поймать молнию в бутылку. Этого просто не случится. Так зачем его снимать? – заявил Крис Коламбус.

В то же время режиссер отмечает, что лучше бы студия разработала другой оригинальный сюжет и экранизировала его.

Прокомментировал Крис Коламбус и появление Дональда Трампа во 2 части «Один дома». Режиссер заявил, что это был его ультиматум, поскольку съемки проводились в нью-йоркском отеле «Плаза», принадлежавшему бизнесмену.

Он заставил нас снять его в ленте, – заявил Крис Коламбус.

Режиссер добавил, что за съемку продюсеры заплатили Дональду Трампу немалую сумму. Однако он согласился подписать контракт только при этом особом условии. Уже при монтаже фильма «Один дома» решили оставить этого второстепенного персонажа, считая, что его появление в кадре может вызвать резонанс в прессе, что понравится публике.

Дональд Трамп в других фильмах

Это не первый раз Дональд Трамп снялся в фильме. Президент США также снимался в эпизодических ролях в лентах «Секс и город», «Эдди», «Принц из Беверли-Хиллз», «Шалопуты», «Образцовый самец», «Любовь с уведомлением» и др.