ОБСЕ может возглавить Эстония

Эстония готова возглавить Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом заявил министр иностранных дел страны Урмас Рейнсалу, передает «Интерфакс».

По его словам, срок полномочий Эстонии в Совете Безопасности ООН истекает в декабре 2021 года, и страна может применить полученный опыт в новой ответственной роли в международной дипломатии — роли председателя ОБСЕ.

Правительство Эстонии уже одобрило эту идею. Решение о председательстве определяется консенсусом государств-участников ОБСЕ (57 членов). В настоящее время председателем ОБСЕ является Албания. В следующем году организацию возглавит Швеция, а в 2022 году — Польша.