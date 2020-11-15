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ОБСЕ может возглавить Эстония

Эстония готова возглавить Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом заявил министр иностранных дел страны Урмас Рейнсалу, передает «Интерфакс».

По его словам, срок полномочий Эстонии в Совете Безопасности ООН истекает в декабре 2021 года, и страна может применить полученный опыт в новой ответственной роли в международной дипломатии — роли председателя ОБСЕ.

Правительство Эстонии уже одобрило эту идею. Решение о председательстве определяется консенсусом государств-участников ОБСЕ (57 членов). В настоящее время председателем ОБСЕ является Албания. В следующем году организацию возглавит Швеция, а в 2022 году — Польша.

15 ноября, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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