Disney подсчитала колоссальные убытки, которые понесла из-за пандемии Представлен серийный электрический кроссовер BMW iX с запасом хода свыше 600 км » Новый поезд Илона Маска разогнался до 1019 км/час Проект вакуумного поезда в Южной Корее достиг рекордной скорости – 1019 км/ч. Это сократит в время пути между Сеулом и Пусаном с трех часов до 30 минут. Прототип Hyperloop в Южной Корее достиг скорости более 1000 км/ч, это произошло всего через несколько дней после того, как концепт высокоскоростного транспортного средства провел первые успешные пассажирские испытания с использованием этой технологии. Корейский научно-исследовательский институт железных дорог объявил, что Hyperloop развил максимальную скорость в 1019 км/ч. Предыдущая максимальная скорость, также установленная институтом, составляла 714 км/ч. Южная Корея надеется запустить Hyperloop к 2024 году, что сократит время пути между Сеулом и Пусаном с трех часов до 30 минут. В стране уже есть высокоскоростные поезда, обслуживающие этот маршрут, но правительство стремится сделать передвижение по нему еще быстрее. Впервые идею высокоскоростных вакуумных поездов предложил глава Tesla и SpaceX Илон Маск, заявив, что любой желающий может ей воспользоваться. На сегодняшний день над транспортным проектом работают три компании — Virgin Hyperloop One, Hyperloop Transport Technologies и Hyperloop One. Самые известные компании в этой области — HTT и Hyperloop One — раз в несколько месяцев появляются в разных частях света и объявляют о строительстве тестового участка трассы или заключении контракта с местными властями на перевозку пассажиров по высокоскоростной дороге. По планам компаний и чиновников, линии Hyperloop должны покрыть ОАЭ, Европу, США, но пока сложно сказать, когда первый человек проедет в вакуумном поезде.

загрузка...