Назвали вероятного наследника огромного имущества Джигарханяна

Наследовать имущество народного артиста Армена Джигарханяна может сын его второй супруги Татьяны Власовой Степан. Однако это будет возможно только в том случае, если он был усыновлен актером официально, пишет портал «Дни.ру».
Тогда Степан Джигарханян будет наследником первой очереди. Возможно, что и Власова указана в завещании актера, так как в последнее время она ухаживала за бывшим мужем, отмечает издание.
О наличии завещания Джигарханяна пока ничего не известно.
СМИ пишет, что за наследство актера может начаться «настоящая судебная война». В том числе претендовать на долю может его экс-супруга Виталина Цымбалюк-Романовская.
Напомним, утром 14 ноября народный артист СССР Армен Джигарханян умер в возрасте 85 лет. Актера похоронят на Ваганьковском кладбище 17 ноября.
Leave a Reply