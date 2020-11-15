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Назвали вероятного наследника огромного имущества Джигарханяна

Наследовать имущество народного артиста Армена Джигарханяна может сын его второй супруги Татьяны Власовой Степан. Однако это будет возможно только в том случае, если он был усыновлен актером официально, пишет портал «Дни.ру».

Тогда Степан Джигарханян будет наследником первой очереди. Возможно, что и Власова указана в завещании актера, так как в последнее время она ухаживала за бывшим мужем, отмечает издание.

О наличии завещания Джигарханяна пока ничего не известно.

СМИ пишет, что за наследство актера может начаться «настоящая судебная война». В том числе претендовать на долю может его экс-супруга Виталина Цымбалюк-Романовская.

Напомним, утром 14 ноября народный артист СССР Армен Джигарханян умер в возрасте 85 лет. Актера похоронят на Ваганьковском кладбище 17 ноября.

15 ноября, 2020 | Category: Новости, Россия, Шоу-бизнес ﻿
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