Назвали вероятного наследника огромного имущества Джигарханяна

Тогда Степан Джигарханян будет наследником первой очереди. Возможно, что и Власова указана в завещании актера, так как в последнее время она ухаживала за бывшим мужем, отмечает издание.

О наличии завещания Джигарханяна пока ничего не известно.

СМИ пишет, что за наследство актера может начаться «настоящая судебная война». В том числе претендовать на долю может его экс-супруга Виталина Цымбалюк-Романовская.

Напомним, утром 14 ноября народный артист СССР Армен Джигарханян умер в возрасте 85 лет. Актера похоронят на Ваганьковском кладбище 17 ноября.