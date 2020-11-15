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Макгрегор принял новый вызов от бойца UFC

Конор Макгрегор

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор принял вызов бразильца Рафаэля Дос Аньоса. Об этом он написал в своем Twitter.

Дос Аньос одержал победу в главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) над американцем Полом Фельдером. Сразу после боя бразилец заявил, что хочет подраться с Макгрегором. Последний отреагировал в Twitter, приняв новый вызов.

Макгрегор должен подраться с американцем Дастином Порье 23 января 2021 года. Поединок станет вторым между бойцами.

Изначально Дос Аньонс должен был драться с россиянином Исламом Махачевым. Однако из-за проблем со здоровьем отечественный спортсмен был вынужден сняться с противостояния.

Поединок между Дос Аньосом и Макгрегором должен был состояться еще в 2016 году. Но тогда бразилец сломал ступню. Его заменил американец Нэйт Диас, который нанес ирландцу сенсационное поражение.

15 ноября, 2020 | Category: Новости, США ﻿
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