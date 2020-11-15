Израильский сверхдальний беспилотник поможет США в борьбе с огромными пожарами

Сверхдальний беспилотник израильской компании «Персепто» (Percepto) получил разрешение на использование в США для наблюдения за распространением лесных пожаров и возможными повреждениями инфраструктуры сотовой сети.



Страшные ежегодные пожары в районе Вашингтона систематически нарушают нормальную жизнь этого района. Отслеживанием ситуации с распространением огня теперь займется беспилотный аппарат, разработанный и созданный в Израиле. Дрон Percepto может работать вне зоны зрения оператора — на расстоянии до 2500 километров. ПО для автономной работы беспилотника разработали в американской компании Skyward, сообщает Israel Defense.

Фирма Percepto основана в 2014 году. Специализируется на полностью автономных дронах-разведчиках, автоматизирующ процессы сбора и анализа данных. Главный офис находится в городе Модиин. В фирме 60 сотрудников, работающих в Израиле, США и Канаде.

“Детали” — в сотрудничестве с Israel Defense, М.Л.