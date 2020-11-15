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Илон Маск описал свои симптомы коронавируса

Илон Маск

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск описал симптомы заболевания после получения противоположных результатов тестов на COVID-19. Об этом он написал в Twitter.

По словам предпринимателя, у него «умеренный случай COVID-19». «Мои симптомы — это симптомы легкой простуды, что неудивительно, поскольку коронавирус — это разновидность простуды», — пояснил Маск. Его самочувствие сравнимо с ощущениями при обычной респираторной инфекции, однако «с большей болезненностью тела и туманной головой при кашле и чихании».

Глава компаний подчеркнул, что лаборатории до сих не прислали ему однозначный результат тестов на COVID-19.

15 ноября, 2020 | Tags: | Category: Новости, США ﻿
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