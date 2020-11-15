«  
  »

Девушка-боец MMA снялась топлес

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Пейдж Ванзант снялась топлес и выложила откровенное фото в социальных сетях. Пост доступен в Instagram-аккаунте спортсменки.

Публикация 26-летней американки набрала более 150 тысяч лайков. «Мои губы — оружие, улыбка — курок, поцелуи — пули. Зовите меня убийцей», — написала Ванзант под фото.

Ванзант не впервые публикует в Intsagram откровенное фото. В частности, 2 ноября она также снялась топлес, вызвав бурную реакцию фанатов.

Популярность в сети Ванзант получила благодаря фото, публикуемым ею в Instagram. Так, 22 октября она выложила снимок, где предстала перед подписчиками в красном бикини.

15 ноября, 2020 | Category: Новости, США, Шоу-бизнес ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  