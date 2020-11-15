Армена Джигарханяна похоронят рядом с его дочерью Страны Азии создали крупнейший в мире торговый союз » Девушка-боец MMA снялась топлес Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Пейдж Ванзант снялась топлес и выложила откровенное фото в социальных сетях. Пост доступен в Instagram-аккаунте спортсменки. Публикация 26-летней американки набрала более 150 тысяч лайков. «Мои губы — оружие, улыбка — курок, поцелуи — пули. Зовите меня убийцей», — написала Ванзант под фото. Ванзант не впервые публикует в Intsagram откровенное фото. В частности, 2 ноября она также снялась топлес, вызвав бурную реакцию фанатов. Популярность в сети Ванзант получила благодаря фото, публикуемым ею в Instagram. Так, 22 октября она выложила снимок, где предстала перед подписчиками в красном бикини.

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