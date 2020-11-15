Число заболевших COVID-19 в мире приблизилось к 54 миллионам

Число инфицированных коронавирусом во всем мире приблизилось к 54 миллионам, сообщил в воскресенье Ресурсный центр Университета Джонса Хопкинса.

Лидерами по количеству инфицированных являются США, Индия и Бразилия. В США зарегистрировано почти 11 миллионов случаев, в Индии – 8,8 миллиона, а в Бразилии – 5,8 миллиона.

В воскресенье Индия сообщила о 41100 новых случаях инфицирования за предыдущие сутки.

Рост заболеваемости в США побудил власти территории Навахо-Нейшн ввести с понедельника трехнедельный локдаун.

«Навахо-Нейшн переживает тревожный рост положительных случаев COVID-19 и неконтролируемое распространение в 34 общинах Навахо-Нейшн», – сообщил департамент здравоохранения территории в объявлении о локдауне.

«Эти очаги являются прямым результатом семейных собраний и выездов за пределы резервации», – отмечается в заявлении.

Департамент здравоохранения Навахо-Нейшн сообщил в субботу, что число инфицированных в резервации достигло 13249. Около 600 человек скончались.

Бывший британский премьер-министр Гордон Браун заявил, что мир, возможно, оказался на грани кризиса в сфере детской смертности, поскольку развивающиеся страны одновременно борются с коронавирусом и пытаются расплатиться с западными и китайскими кредиторами.

Браун заявил об этом британской газете Observer накануне встречи «Большой двадцатки» в Саудовской Аравии. Члены «двадцатки», возможно, рассмотрят вопрос о временном замораживании выплаты долга некоторыми странами на период борьбы с пандемией.

Новый всплеск заболеваемости наблюдается в Европе, где несколько стран ужесточили ограничения в связи с COVID-19. Польша сообщила в субботу о рекордном суточном приросте летальных исходов, около 550, из-за чего общее число умерших в стране приблизилось к 10 тысячам.

В Ливане в субботу начался двухнедельный локдаун, чтобы сдержать распространение вируса. Заболеваемость резко выросла за последние недели, десятки человек умерли за последние несколько дней. Введенный комендантский час действует от заката до рассвета, а по воскресеньям жителям страны запрещено садиться за руль.