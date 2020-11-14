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В Канаде захватили в заложники десятки человек

В канадском Монреале вооруженные преступники захватили заложников в офисе игровой компании Ubisoft и требуют выкуп.

Как сообщает издание The Globe and Mail, десятки человек находятся на крыше здания, среди них могут быть сотрудники компании.

К месту происшествия в районе Майл-Энд прибыла полиция, улицы оцеплены.

По данным некоторых СМИ, заложников захватили в соседнем здании, а не в офисе самой компании.

Полиция Монреаля попросила избегать улиц Сен-Лоран и Сен-Виатер в связи с «продолжающейся полицейской операцией».

14 ноября, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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