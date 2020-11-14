Съемки нового Бэтмена остановили из-за массового заражения коронавирусом

Съемки нового Бэтмена остановили из-за массового заражения коронавирусом. Части съемочного персонала и актерам второго плана было приказано изолироваться от съемочной площадки в течение как минимум 14 дней после положительного теста. Основные актеры, включая 34-летнего Роберта Паттинсона, не пострадали.

Источники говорят, что команда из десяти каскадеров, которая была в пузыре, может не вернуться до Рождества.

Роберт Паттинсон отснял свои первые сцены в роли Брюса Уэйна в начале года.