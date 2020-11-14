Роснефть и Газпром получили 770 миллиардов убытка

«Роснефть» и «Газпром» — два крупнейших сырьевых экспортера РФ, — в пятницу отчитались о рекордных в своей истории убытках.

«Газпром» по итогам 9 месяцев 2020 года ушел в минус на 592 миллиарда рублей, следует из отчетности по РСБУ. Выручка холдинга, обладающего монопольным правом на экспорт трубопроводного газа, упала на 21%, а валовая прибыль — почти на 40%. Убыток от продаж составил 180,62 млрд рублей.

Спрос на газ рухнул на всех ключевых экспортных рынках. Поставки в Западную Европу просели на 13%, в Центральную Европу — на 11,5%. Турция снизила закупки на 25%.

В Китай по «Силе Сибири» к концу сентября было прокачано только 2,5 млрд кубометров — половина от объема, заложенного в годовой контракт (5 млрд кубов). КНР, таким образом, отстает от графика поставок примерно на квартал, сообщает Финанс.ру.