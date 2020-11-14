Петицию уволить Эмбер Херд из «Аквамена 2» подписали более 1 миллиона человек

После новости об увольнении Джонни Деппа из «Фантастических Тварей» многие ожидали, что его бывшая жена Эмбер Херд также будет уволена из сиквела Аквамена, однако этого не произошло. Эмбер Херд подтвердила, что она вернется к роли Меры, чем вызвала огромное недовольство фанатов Деппа. Петиция на портале Change.org с требованием уволить актрису из «Аквамена 2», которую открыли в прошлом году, всего за несколько дней перевалила за 1 миллион подписей. При этом несколько месяцев назад эта цифра была в два раза меньше.

Тяжба между бывшими супругами длится уже не один год. Эмбер Херд обвинила Джонни Деппа в домашнем насилии, однако Джонни не остался в стороне и выдвинул аналогичные обвинения. Он привел доказательства того, что Эмбер била его по лицу, отрезала ему палец осколком бутылки от водки и даже нагадила ему в постель. Однако стрелочка не повернулась и пока только Джонни Депп лишился работы. Возможно, петиция с большим числом подписей сможет привлечь внимание Warner Bros. и восстановить справедливость.