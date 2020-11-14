Первая после Байдена: что мы знаем о самой влиятельной женщине в американской политике Камале Харрис

Главной политической новостью последних дней в мировом пространстве, безусловно, стала вероятная победа Джо Байдена на президентских выборах в США. После нескольких дней подсчета голосов, за которым с большим любопытством следили и за пределами Штатов, американские СМИ объявили победителем представителя Демократической партии (официально итоги выборов пока не были оглашены) — за него, по их данным, проголосовало большинство выборщиков.

Впрочем, говорят сейчас не только о Джо Байдене, но и о 56-летней Камале Харрис, которая после официального объявления результатов займет должность вице-президента, став первой женщиной, а вместе с тем и первой темнокожей женщиной и представительницей Южной Азии на этом посту. Как она пришла в большую политику, почему ее многие опасаются и какая она в обычной жизни, рассказываем в нашем материале.

Семья и происхождение



Камала Харрис родилась в Окленде, штат Калифорния, в семье иммигрантов. Ее отец Дональд Харрис родился на Ямайке и преподавал экономику в Стэнфордском университете. Мать Камалы Шьямала Гопалан имеет индийское происхождение. Она занималась исследованиями в области рака. У Камалы есть младшая сестра Майя, которая выбрала профессию юриста и работала адвокатом по вопросам государственной политики, а также была членом команды Хиллари Клинтон, когда та участвовала в президентской гонке на предыдущих выборах.

Камала Харрис

Камала Харрис с отцом

Родители Камалы развелись, когда ей было семь лет. Дети остались жить вместе со своей мамой.

Шьямала Гопалан-Харрис воспитывала дочерей, прививая им любовь к культуре своей родной страны, и дочери проявляли к ней интерес и уважение — вместе с мамой Камала и Майя ездили в Индию, когда были детьми. Однако в итоге, по словам Харрис, ее мать приняла культуру темнокожего населения Окленда, «погрузив» в нее и своих дочерей.

Камала Харрис с сестрой Майей

Моя мать очень хорошо понимала, что воспитывает двух темнокожих дочерей. Она знала, что ее новая родина увидит в нас с Майей темнокожих девочек, и она была полна решимости сделать так, чтобы мы выросли уверенными, гордыми темнокожими женщинами,

— писала в своей автобиографии Камала.

Шьямала Гопалан с дочерьми Камалой и Майей

Харрис рассказывала, что, когда они с сестрой оставались у своего отца в Пало-Альто по выходным, соседским детям не разрешалось играть с ними, потому что они были темнокожими.

Камала Харрис с мамой

Она говорила, что на нее сильно повлиял ее дед по материнской линии, отставной индийский государственный служащий, чьи прогрессивные взгляды на демократию и права женщин произвели на нее сильное впечатление. На протяжении всей своей сознательной жизни Харрис поддерживала связь со своими индийскими родственниками, а также посетила семью своего отца на Ямайке.

Камала Харрис с мамой

Камала Харрис с отцом

Образование

Детство Харрис прошло в Беркли, где преобладало темнокожее население. Когда ей пришло время идти в школу, в США как раз стартовала программа расовой десегрегации, согласно которой темнокожих детей возили в школы в районы, где учились белые дети. Так Камале удалось попасть в довольно престижную школу.

Когда ей было 12 лет, вместе с матерью и сестрой она переехала в Канаду, где Шьямала получила работу в еврейской больнице Университета Макгилла в Монреале. В Канаде Камала училась во франкоязычной начальной школе Notre-Dame-des-Neiges, а затем в возрасте 17 лет окончила среднюю школу Westmount High School в Уэстмаунте.

После окончания школы Камала Харрис поступила в Говардский университет в Вашингтоне, где получила диплом по специальности «политология и экономика». Во время учебы она проходила стажировку в качестве почтового клерка у сенатора Калифорнии Алана Крэнстона, возглавляла экономическое сообщество и вступила в афроамериканское женское общество Alpha Kappa Alpha Sorority.

После этого она вернулась в Калифорнию, чтобы продолжить учебу на юридическом факультете Калифорнийского университета в Хастингс-колледже. В возрасте 25 лет она получила диплом юриста и через год была принята в Калифорнийскую коллегию адвокатов.

Начало карьеры

В том же году Камала Харрис получила должность заместителя окружного прокурора в округе Аламеда, штат Калифорния. Через четыре года спикер Ассамблеи Калифорнии Уилл Браун, который тогда встречался с Харрис (к слову, он был на 30 лет старше Камалы), назначил ее в Апелляционный совет штата по страхованию от безработицы, а затем в Кцалифорнийскую комиссию медицинской помощи.

В феврале 1998 года окружной прокурор Сан-Франциско Теренс Халлинан нанял Харрис в качестве помощницы окружного прокурора. Там она возглавила отдел профессиональной преступности, где вела дела об убийствах, кражах со взломом, грабежах и сексуальных домогательствах.

В 2000 году у Харрис возник конфликт с помощником Халлинана Дарреллом Саломоном из-за 21-й поправки, которая предоставляла бы прокурорам возможность судить несовершеннолетних в вышестоящем суде, а не в судах по делам несовершеннолетних. Харрис проводила кампанию против этой меры, а Саломон придерживался противоположного мнения и переназначил Камалу, по факту понизив ее в должности. Харрис подала на него жалобу и уволилась.

На посту прокурора Сан-Франциско и генерального прокурора Калифорнии



В 2002 году в возрасте 38 лет Камала Харрис выдвинула свою кандидатуру на пост окружного прокурора Сан-Франциско. Несмотря на то что она была менее известна, чем два других кандидата, она вместе с Халлинаном Дарреллом смогла пройти во второй тур всеобщих выборов. Во втором туре Харрис пообещала никогда не добиваться смертной казни и преследовать подпадающих под действие «закона трех преступлений» только в случаях совершения ими насильственных действий. В итоге она победила, набрав 56% голосов, и стала первым темнокожим человеком, избранным окружным прокурором Сан-Франциско.

Под руководством Харрис прокуратура вынесла более 1 900 обвинительных приговоров за преступления, связанные с марихуаной. Скорость, с которой офис Харрис расследовал преступления, связанные с марихуаной, была выше, чем при Халлинане, но число обвиняемых, приговоренных к государственной тюрьме за такие преступления, было значительно ниже. К примеру, за хранение каннабиса она не приговаривала к тюремному заключению.

В начале 2000-х годов уровень убийств в Сан-Франциско на душу населения превышал средний показатель по стране. В течение первых шести месяцев после вступления в должность Харрис разобрала 27 из 74 дел об убийствах, 14 из которых она уладила при помощи сделки о признании вины. С 2004 по 2006 год Харрис достигла 87%-ного показателя осуждения за убийства и 90%-ного показателя осуждения за все тяжкие преступления с применением огнестрельного оружия.

Харрис также создала подразделение по преступлениям на почве ненависти, сосредоточив внимание на преступлениях на почве ненависти против детей и подростков, которые представляют ЛГБТ-сообщество, в школах.

В 2008 году Камала Харрис объявила о выдвижении своей кандидатуры на пост генерального прокурора Калифорнии. Выиграв выборы в 2010 году, она официально вступила в должность в январе 2011 года и стала первой женщиной, афроамериканской и первой американкой из Южной Азии, занявшей пост генерального прокурора штата, в истории. Через четыре года она была переизбрана на второй срок.

После своего избрания Камала заявила, что ее ведомство не будет поддерживать запрет на однополые браки, а затем она добилась его снятия.

В 2014 году генеральный прокурор выступила соавтором законопроекта о защите прав геев и трансгендерных людей в суде, который в итоге был принят. Таким образом, Калифорния стала первым штатом с таким законодательством, которое предназначено для борьбы с преступлениями на почве ненависти. Камала Харрис открыто выражает поддержку представителям ЛГБТ-сообщества и сама принимала участие в гей-парадах.

Камала Харрис с мужем Дугласом Эмхоффом

Политическая деятельность

В 2015 году Камала Харрис заявила о намерении баллотироваться в сенат. Через несколько недель после того, как она объявила о своей предвыборной кампании, опрос общественного мнения показал, что она лидирует в условном противостоянии с мэром Лос-Анджелеса Антонио Вилларайгосой. В феврале 2016 года Демократическая партия Калифорнии проголосовала на своем съезде за Харрис, которая получила почти 80% голосов. Три месяца спустя губернатор штата Джерри Браун поддержал ее кандидатуру.

На праймериз 7 июня Харрис заняла первое место, набрав 40% голосов и победив в большинстве округов. В июле президент Барак Обама и вице-президент Джо Байден выступили в ее поддержку.

К слову, с Бараком Обамой Харрис знакома еще с 2004 года, когда он баллотировался в сенат. Она была первым известным калифорнийским чиновником, кто поддержал его кандидатуру на президентских выборах в 2008 году. Ее вообще часто называют «Обамой в юбке», а сам бывший президент США как-то назвал ее «самым красивым прокурором в США», за что ему пришлось потом извиняться, так как его слова посчитали сексистскими. Самой Камале сравнение с Обамой не нравится. Когда журналист спросил ее о продолжении дела Барака Обамы, она ответила, что у нее есть ее собственное.

Камала Харрис и Барак Обама

На выборах в ноябре 2016 года Камала Харрис обошла свою конкурентку Лоретту Санчес, победив почти во всех округах и набрав 60% голосов. После своей победы она пообещала защитить иммигрантов от политики избранного президента Дональда Трампа и объявила о своем намерении оставаться генеральным прокурором до конца 2016 года.

28 января, после того как Трамп подписал исполнительный указ, запрещающий гражданам нескольких мусульманских стран въезжать в США на 90 дней, она его осудила, а затем еще неоднократно критиковала политику президента. Она же выступала за его наказание по обвинению в злоупотреблении властью и препятствованию конгрессу.

Всеобщее внимание она привлекла к себе в 2017 году, когда устроила допрос генеральному прокурору США Джеффу Сешнсу, дававшему показания перед комитетом по разведке о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы 2016 года.

Прокурорский характер ее допросов не раз заставлял сенаторов ее прерывать и призывать быть более уважительной к свидетелям.

Камалу Харрис считали главной претенденткой и потенциальным лидером на выдвижение кандидатуры на пост президента от Демократической партии на предстоящих выборах. И 21 января 2019 года она официально объявила, что выдвигает свою кандидатуру на президентские выборы 2020 года. В первые 24 часа после этого объявления она побила рекорд, установленный Берни Сандерсом в 2016 году, по количеству пожертвований на президентскую кампанию.

Джо Байден и Камала Харрис

На первых президентских дебатах Демократической партии она встретилась с Джо Байденом и припомнила ему очень «болезненные» замечания, которые он сделал, когда с симпатией говорил о сенаторах, выступавших против десегрегационных автобусов в 1970-е годы (тогда перевозкой детей из разных районов в США пытались преодолеть расовую сегрегацию в школах). Несмотря на то что после первых дебатов, по опросам общественного мнения, уровень ее поддержки вырос на несколько пунктов, через некоторое время ее рейтинги заметно снизились. Ей припоминали ее политику в отношении преступности, которую она проводила, будучи генеральным прокурором Калифорнии. В частности, то, что она выступала против смертной казни. Кроме того, она часто сталкивалась с нападками за то, что не была достаточно прогрессивной.

Джо Байден и Камала Харрис

В своей президентской кампании она позиционировала себя как исторически значимого кандидата, который мог бы понравиться как людям прогрессивных взглядов, так и тем, кому ближе взгляды умеренные. Вместо того чтобы пытаться перевернуть экономику, она стремилась к постепенным, целенаправленным результатам, фокусируя свое внимание на исторически обособленных группах, таких как женщины, темнокожие люди и американцы с низкими доходами.

3 декабря 2019 года Камала Харрис сняла свою кандидатуру от Демократической партии, сославшись на нехватку средств. В марте 2020 года она поддержала кандидатуру Джо Байдена на пост президента. Мажоритарный кнут палаты представителей Джеймс Клайберн предложил Байдену выбрать в качестве своего напарника темнокожую женщину, отметив, что »

ериканские женщины должны быть вознаграждены за свою преданность», и тот пообещал выбрать в свои помощники женщину.

Вскоре Харрис ответила на спекуляции СМИ и сказала, что для нее «будет честью» стать напарницей Джо Байдена. В конце мая, в связи со смертью Джорджа Флойда и последовавшими протестами и демонстрациями, Байден столкнулся с новыми призывами выбрать темнокожую женщину в свою команду. 11 августа он официально объявил, что сделал свой выбор в пользу Камалы Харрис, и выдвинул ее кандидатуру на пост вице-президента США от Демократической партии.

Официально в должность вице-президента Камала Харрис вступит 20 января 2021 года, когда Джо Байден займет пост президента США, если, конечно, Дональд Трамп не оспорит итоги выборов. Многие уже сейчас говорят о том, что она возьмет инициативу в свои руки и на самом деле сама будет принимать ключевые решения: мол, Байден уже в слишком преклонном возрасте и страдает деменцией, да и в жесткости явно уступает Харрис.

Я считаю, что наша страна нуждается в руководстве, которое поможет сделать ее такой, в которой каждый мог бы видеть себя,

— говорила она.

Победе Байдена на выборах (опять же — официального оглашения результатов еще не было) Камала Харрис искренне радовалась. Новость застала ее во время утренней пробежки. Прервав ее, она сразу же позвонила Байдену, чтобы поздравить его с этим значимым событием.

Мы сделали это, мы сделали это, Джо. Ты будешь следующим президентом США,

— сказала она.

Во вторник он выступила со своей первой речью после объявленной американскими СМИ победы Джо Байдена на выборах. Она появилась на публике в наряде белого цвета, который считается символом протеста, и поблагодарила всех сотрудников и волонтеров избирательной кампании, работников избирательных комиссий, а также всех граждан США, которые участвовали в голосовании. В своей речи Харрис назвала Байдена мужчиной с большим сердцем, который объединит нацию.

Она также сказала, что к этому приложили руку все женщины США: азиатки, белые, темнокожие, латиноамериканки и коренные американки.

Эти женщины боролись и многим пожертвовали ради равенства, свободы и справедливости для всех. Сегодня я думаю об их борьбе, решимости и силе их проницательности. Хотя я и буду первой женщиной на этом посту, я не стану последней. Потому что каждая маленькая девочка, которая смотрит на нас сегодня, знает, что это страна возможностей,

— заявила она.

Камала Харрис пообещала, что будет лояльным и преданным вице-президентом, который будет просыпаться с мыслями об американцах и их семьях.

Предстоящий путь не будет легким. Но Америка готова. Как и мы с Джо. Мы выбрали президента, который представляет все лучшее в нас. Лидера, которого будет уважать мир и на которого будут равняться наши дети. Главнокомандующего, которого будут уважать военные, защищающие нашу страну. Президента для всех американцев,

— заключила она.

Личная жизнь и увлечения



22 августа 2014 года Камала Харрис впервые вышла замуж. Она связала себя узами брака с юристом Дугласом Эмхоффом, с которым познакомилась на свидании вслепую. На следующее утро после их первого свидания Дуглас написал Камале, что она ему понравилась.

Дуглас Эмхофф и Камала Харрис

Предложение он ей сделал в интимной и камерной обстановке в ее калифорнийской квартире. Он встал перед возлюбленной на колено и подарил ей платиновое кольцо с бриллиантом. Их свадьба состоялась всего через четыре месяца после помолвки — торжественная церемония была частной и прошла в здании суда в Санта-Барбаре.

Общих детей у пары нет, но у мужа Харрис есть двое детей от предыдущего брака.

В прошлом году она написала статью для журнала Elle о своем опыте становления мачехой и раскрыла имя, которым ее теперь зовут близкие.

Когда мы с Дугом поженились, Коул, Элла (дети мужа Харрис. — Прим. ред.) и я пришли к мнению, что нам не нравится термин «мачеха». Вместо этого они придумали мне имя Момала,

— делилась она.

Камала Харрис с мужем и его детьми

С бывшей женой супруга Керстин она также поддерживает хорошие отношения и даже называет ее своей подругой.

Мы — очень современная семья,

— говорит Харрис.

Несмотря на то что большую часть времени Камала Харрис посвящает работе, воскресенье она всегда проводит с семьей. Они все вместе собираются за ужином, где каждому отведены свои роли.

Наше семейное время — это воскресный ужин. Мы собираемся вместе за столом, и каждого есть своя роль. Коул накрывает на стол и выбирает музыку, Элла делает прекрасные десерты, Дуг выступает в роли моего су-шефа, а я готовлю,

— делилась она.

Одним из увлечений Камалы Харрис является кулинария. Она перепробовала почти все рецепты из книги Элис Уотерс «Искусство простой еды», а ее коронное блюдо на ужин — это жареный цыпленок.

Камала любит удобную обувь, и, несмотря на то что работа обязывает ее придерживаться делового стиля, она коллекционирует кроссовки Converse Chuck Taylor, которые с удовольствием носит в нерабочее время.

Свой день Харрис начинает очень рано. Она встает в 6 утра и полчаса занимается на эллипсе или велотренажере. Затем она завтракает порцией отрубей с изюмом и миндальным молоком, пьет чай с медом и лимоном и идет на работу. О себе она говорит как о «жестком» начальнике, а ее девиз идет от ее матери: «Ты можешь быть первым, но не последним».