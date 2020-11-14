Ожидания бизнеса по макроэкономической ситуации в Украине улучшились

Как свидетельствует опрос НБУ о бизнес ожиданиях предприятий, оценки предприятий по собственному экономическому росту значительно улучшились. Однако ожидания касательно инфляции остаются выше среднего.

В 3 квартале 2020 года НБУ провел опрос среди предприятий об индексе деловых ожиданий. Согласно результатам, показатели еще не достигли значений до карантина, но уже пересекли среднюю отметку, что говорит о балансе положительных и отрицательных мнений. Эксперты полагают, что повышение ожиданий произошло благодаря росту продаж собственного производства, инвестиций в технику и оборудование.

Хотя большинство компаний готовы к сокращению объемов продукции в течение ближайшего года, ожидания менее пессимистичны, чем по результатам опроса за 2 квартал этого года от НБУ.

Последний опрос демонстрирует сохранение инфляционных ожиданий, а именно, роста цен. Crezu, сервис по выдаче кредитов онлайн на карту в Украине, прогнозирует, что в ближайшие 12 месяцев украинцев ждет рост потребительских цен до 7%, а инфляция будет на уровне от 7.6% до 10% в годовом исчислении.

Crezu выделяет две важнейшие причины, влияющие на уровень инфляции:

Слабость национальной валюты. Увеличение издержек производства.

Рост затрат на производство обуславливается не только инфляцией, но и ростом кредитного долга перед банками. Хотя были введены кредитные каникулы, запущена программа легких кредитов для бизнеса под 5, 7 и 9%, многие компании закрылись или находятся в бедственном финансовом положении. В потребительском секторе уменьшилось количество выдаваемых банками кредитов из-за повышенных рисков, при этом МФО активно выдают деньги до зарплаты.

По мнению предприятий, в 2021 году гривну ждет новое ослабление. Согласно опросу НБУ, среднее прогнозируемое значение гривны через 12 месяцев – 28.99 за доллар США. Более 60% компаний видят обменное значение на уровне от 28.01 до 30 грн. за доллар США.

Несмотря на ожидания в сокращении услуг в Украине, относительно собственного бизнеса предприятия более оптимистичны. Компании надеются на общий рост, в том числе за счет внешнего рынка. Опрос показывает, что оптимизм сохраняется во всех секторах экономики за исключением водо- и энергоснабжения.

Также улучшились ожидания по инвестиционной активности. Каждая 5-ая компания готова увеличить расходы на инвестиции, в первую очередь на оборудование, автомобильную технику. При этом компании намерены сократить штат сотрудников. Лишь 10.2% из опроса планируют взять на работу новых сотрудников в течение следующих 12 месяцев.