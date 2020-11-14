Оливия Уайлд и Джейсон Судейкис расстались после восьми лет отношений

36-летняя Оливия Уайлд и 45-летний Джейсон Судейкис расстались после восьми лет, проведенных вместе. Разрыв произошел еще в начале года, однако известно об этом стало только сейчас. Источник, близкий к голливудской паре, рассказал, что Оливия и Джейсон разошлись без скандалов и сейчас вместе воспитывают двоих общих детей.

Расставание произошло еще в начале года. Все прошло мирно, и сейчас они вместе воспитывают детей. Дети всегда были основным приоритетом их отношений,

— рассказал аноним в беседе с People.

Оливия Уайлд и Джейсон Судейкис

Расставание Уайлд и Судейкис стало неожиданностью для многих поклонников, ведь еще в августе актер в одном из интервью очень трогательно вспоминал об их первом с Оливией поцелуе.

В ту секунду у меня был предчувствие, что я больше никогда не буду ни с кем целоваться, кроме нее,

— поделился тогда Джейсон.

Оливия Уайлд и Джейсон Судейкис познакомились в 2011 году на съемках шоу Saturday Night Live, а встречаться начали только через несколько месяцев после этого. В интервью актриса вспоминала, что тогда Джейсон даже не взял ее номер телефона. Сам Судейкис позже объяснил, что от знакомых слышал, что Уайлд не свободна, поэтому и не стал предпринимать каких-либо действий.

Я познакомилась с Джейсоном, и он совершенно меня очаровал. Он потрясающий танцор, а я обожаю, когда люди прекрасно танцуют! Но он даже не узнал моего номера! В течение следующих шести месяцев мы постоянно сталкивались друг в другом. Это происходило ровно до того момента, пока мой друг не подошел к нему и не сказал: «Это номер Оливии, свяжись с ней». С этого и начался наш роман,

— вспоминала Уайлд в одном из интервью.

Оливия и Джейсон начали встречаться в ноябре 2011 года. В январе 2013-го звездная пара обручилась, однако до свадьбы дело так и не дошло. В 2014 году у Уайлд и Судейкиса родился сын Отис, а еще через два года на свет появилась их дочь Дейзи.