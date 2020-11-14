Лукашенко не захотел передать власть своим сыновьям

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о передаче власти своим сыновьям. Его заявленим иие в интервью белорусским и иностранным журналистам показали в эфире телеканала «Россия 1», передает ТАСС.

Он отметил, что не готовит своих сыновей себе в преемники.

«Ни один мой сын не будет после меня президентом. Ни один!», — заверил белорусский лидер. При этом Лукашенко, комментируя запланированную в стране конституционную реформу, добавил: «И пять лет я не буду [президентом], исходя из той конструкции, которую я пытаюсь выстроить».

Ранее Лукашенко отказался от передачи власти преемнику и процедуры транзита.