Ликвилировали одного из главарей «Аль-Каиды»

В Иране три месяца назад был ликвидирован один из главарей группировки «Аль-Каида» (запрещена в России) Абдулла Ахмед Абдулла. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в американских спецслужбах.

Как стало известно изданию, Абдулла по прозвищу Абу Мухаммед аль-Масри был застрелен в Тегеране 7 августа оперативниками израильских спецслужб, действующих от лица США. Также была убита и его дочь Мириам — вдова сына основателя «Аль-Каиды» Усамы бен Ладена Хамзы.

Источники издания утверждают, что Абдулла находился в Иране с 2003 года и проживал в столице этой страны с 2015 года. В США он подозревался в организации терактов у американских посольств в Кении и Танзании. ФБР включило его в список наиболее опасных террористов, объявленных в розыск. За информацию о нем было назначено вознаграждение в размере 10 миллионов долларов.