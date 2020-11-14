Ковидний Фонд полностью разграблен и МВФ это известно — Уманский

Бывший советник председателя Офиса президента Игорь Уманский заявил, что деньги из Фонда борьбы с коронавирусом, выделенные на строительство дорог, присвоили шесть компаний, которые постоянно выигрывают тендеры в программе «Большого строительства» Владимира Зеленского. Всего речь идет о 36 млрд грн.

По словам Уманского, вследствие роста коррупции бюджет на строительство дорог увеличился втрое, и в следующем году «будет превышать бюджет Минобороны, и сможет сравниться с бюджетом на всю медицинскую систему».

Бывший сотрудник ОП и экс-министр финансов отмечает, что с начала программы «Большого строительства» Зеленского изменились требования к тендерной документации, в результате чего заказ получает только шесть компаний.

По его выводами, тендеры этой «шестерки» составляют около 36 млрд грн — именно столько передали Укравтодору из Фонда борьбы с коронавирусом. Уманский не дает при этом никаких названий компаний или фамилий.

«То есть, без этих «шаловливых ручек» можно было бы построить ту же протяженность дорог и (внимание!) не трогать «грязными ручками» Ковидний Фонд, лишая ресурса больных людям и больную экономику. Но есть факт — Ковидний Фонд искусственно потратили», — подчеркнул он.

По словам бывшего чиновника, Международный валютный фонд требует аудита как Фонда борьбы с коронавирусом, так и Укравтодора.

https://babel.ua/ru/news/54610-kovidniy-fond-iskusstvenno-rastratili-byvshiy-sotrudnik-op-umanskiy-rasskazal-o-prisvoenii-sredstv-vydelennyh-na-stroitelstvo-dorog