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Костюм-крыло с электродвигателем BMW разогнали до 300 км/ч

Огромную скорость в воздухе развил энтузиаст индивидуальных полетов с помощью костюма крыла (вингсьюта) Питер Зальцман, используя разработки компаний BMW и Designworks. Отныне BMW выходит в третье измерение и становится компанией производящей электродвигатели для полетов в воздухе.

Профессиональный парашютист Питер Зальцман уже не раз применял обыкновенный костюм крыло для скольжения по воздуху в горизонтальном направлении и преодоления больших расстояний, прежде чем открыть стандартный парашют. Конструкция вингсьюта подразумевает использование специальной ткани растянутой между туловищем, руками и ногами парашютиста, превращающего его в монокрыло. Правильно выбранный костюм позволяет перемещаться на большие расстояния.

Во время обыкновенного планирования в горизонтальной плоскости с применением вингсьютов скорость полета не превышает 100 км/ч. Однако используя электромотор BMWi, закрепленный на груди, Питер развил скорость до 300 км/ч.

Мощность электродвигателя составляет 15 кВт, лопасти рабочих пропеллеров вращаются со скоростью 25 000 об/мин и обеспечивают дополнительную тягу до пяти минут. Тестовый полет был проведен после прыжка Зальцмана и операторов в обычных костюмах вингсьют с вертолета на высоте 3000 метров в Австрии. Трое энтузиастов направились в сторону одного из горных пиков. Используя двигатель, Зальцман опередил своих товарищей и успешно завершил полет, раскрыв парашют.

Источник: electrek

14 ноября, 2020 | Category: Мир, Наука, Новости ﻿
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