Костюм-крыло с электродвигателем BMW разогнали до 300 км/ч

Огромную скорость в воздухе развил энтузиаст индивидуальных полетов с помощью костюма крыла (вингсьюта) Питер Зальцман, используя разработки компаний BMW и Designworks. Отныне BMW выходит в третье измерение и становится компанией производящей электродвигатели для полетов в воздухе.

Профессиональный парашютист Питер Зальцман уже не раз применял обыкновенный костюм крыло для скольжения по воздуху в горизонтальном направлении и преодоления больших расстояний, прежде чем открыть стандартный парашют. Конструкция вингсьюта подразумевает использование специальной ткани растянутой между туловищем, руками и ногами парашютиста, превращающего его в монокрыло. Правильно выбранный костюм позволяет перемещаться на большие расстояния.