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Корвет «Маген» класса «Саар-6» передан ВМС ЦАХАЛа. Торжественная церемония в Германии

Церемония прошла по плану 11.11.20. Её официальное название – церемония передачи флага («Текес hааварат Дегель»), хотя правильнее наверное надо было назвать «Церемония смены флага»: на корвете был спущен флаг Германии и поднят флаг Израиля. А по-сути это была церемония передачи корвета от немецкой судостроительной верфи Thyssenkrupp marine systems ВМС Израиля.

 

Для участия в церемонии в Германию прилетели командующий ВМС генерал-майор Элияху (Эли) Шарвит, заместитель гендиректора МО, он же начальник управления закупок МО (МАНhАР – «Минhаль hа-Рехеш») Ави Дадон, посол Израиля в Германии Джереми Иссахаров и ряд других лиц. «Маген» – первый в классе, далее последуют «Оз», «Ацмаут» и «Ницахон». «Маген» в ближайшее время выйдет в сторону Израиля и его прибытие в Хайфу ожидается в начале декабре.

Во время церемонии у трибуны стояла модель корабля с вооружением. Из того, что можно различить – 76-мм АУ на носу, 4х4 ПУ ПКР в средней части, вертолёт SH-60 на корме.

14 ноября, 2020 | Category: Израиль, Новости ﻿
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