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Кэти Перри нарвалась на критику за совет после выборов в США

Кэти Перри нарвалась на критику за совет после выборов в США

Известная певица призвала утешить сторонников Дональда Трампа, чем вызвала волну негодования.

Американская певица Кэти Перри рассказала в Twitter, что утешила родных, которые голосовали за Дональда Трампа. Пост звезды вызвал недовольство и осуждение.

«После того как объявили результаты выборов, я первым делом позвонила своим родным, которые не были согласны с итогами, и сказала, что все равно их люблю и что я рядом. Семья превыше всего. Позвоните своим родным сегодня», − написала Перри.

Ее твит тут же раскритиковали многие подписчики.

«Правда в том, что богатые белые люди вроде тебя ничем не рискуют, кто бы ни стал президентом. Для тебя это расхождение во мнении, а для нас это вопрос жизни и смерти. Так что нет, я не буду звонить своей семье, чтобы их утешить», − говорится в комментарии Rebecca Cohen.

«Я отказываюсь склоняться перед моими угнетателями. Я отказываюсь протягивать оливковую ветвь тем, кто считает, что меня не должно существовать»,− написал Kyle Ord.

А пользователь под ником Not quite so bad now, ‘innit? подчеркнул, что сторонники Трампа продемонстрировали «геноцидную ненависть».

14 ноября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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