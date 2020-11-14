Как подготовиться ко Всемирному дню скидок и распродаж

Неделя больших скидок и масштабных распродаж – это самое ожидаемое ежегодное событие для всех шопоголиков. Всемирный день скидок принято отмечать в ноябре, на празднование отводится несколько суток, когда известные бренды и мелкие торговые точки предлагают своим клиентам товары со щедрыми скидками.

Наиболее ощутимые скидки – до 80%, предлагают продавцы одежды, косметики и товаров по уходу за собой и домом. На втором месте находится мелкая бытовая техника и различные полезные гаджеты. Черная пятница 2020 сулит всем любителям шоппинга несколько незабываемых дней больших скидок и распродаж, к этому событию нужно подготовиться, чтобы покупки выдались действительно выгодными.

Как избегать “искусственных” скидок

К сожалению, не все продавцы ведут честную игру в дни больших распродаж, поэтому эксперты рекомендуют совершать покупки лишь в тех магазинах, с ценовой политикой которых покупатель хорошо знаком. Такой подход поможет избежать ситуации, когда за пару недель магазины поднимают цены на определенные товары, а накануне распродаж снижают их до изначального значения – эта хитрость и называется “искусственной скидкой”.

Новые технологии также способны помочь покупателям не переплачивать и избегать мошеннических предложений. Сегодня существует несколько вариантов расширений для браузера, которые могут отслеживать, как меняются цены в онлайн-магазинах.

Одежду и обувь многие люди все же активнее покупают в оффлайн-магазинах, поэтому за неделю до распродаж стоит пройтись по любимым бутикам и изучить цены на интересующие товары, можно сфотографировать ценники.

Покупка бытовой техники в дни больших скидок

Бытовая техника и мебель в период предпраздничных распродаж продается со скидками, которые порой превышают 50-60%.

Западные и азиатские ритейлеры очень часто снижают цену на технику для дома и офиса до 80%. Поэтому в дни «черной пятницы» стоит поинтересоваться скидками в зарубежных интернет-магазинах, возможно, они покроют даже стоимость доставки.

Цифровая техника – как покупать еще выгоднее

Смартфоны, планшеты, фотоаппараты и ноутбуки – эта та категория товаров, на которую распространяются самые скромные скидки.

Поэтому более выгодно покупать такие гаджеты после выхода новой модели, когда на предыдущую устанавливаются очень демократичные цены.

Можно сделать вывод, что каждая категория товаров имеет свои особенности ценообразования в обычные дни и нюансы формирования скидок в период больших распродаж.