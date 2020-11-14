Израиль убил в Тегеране второго номера «Аль-Каиды» Абу-Мухаммеда Аль-Масри

Израильские агенты застрелили в Тегеране одного из самых разыскиваемых террористов в мире — второго номера террористической организации «Аль-Каида» Абу-Мухаммеда Аль-Масри. Об этом сообщила сегодня газета New York Times со ссылкой на четыре источника в американских спецслужбах.

По словам источников, в августе этого года Аль-Масри ехал на машине возле своего дома, когда два израильских агента приблизились к нему на мотоцикле и пятью выстрелами из пистолета с глушителем убили террориста и его дочь Мирьям, которая была замужем за сыном Усамы бин-Ладена Хамзой Бин-Ладен.

Соединенные Штаты много лет разыскивали Аль-Масри, виновного в нескольких кровавых терактах «Аль-Каиды» в Африке. Он планировал разрушительные взрывы в посольствах США в Кении и Танзании в 1998 году, в результате которых погибли 224 человека и сотни были ранены. Израильтяне считают его ответственным за теракт в принадлежащем израильтянину отеле в Момбасе (Кения) в 2002 году.

Египтянин Абдалла Ахмед Абдалла (известный под боевой кличкой Абу-Мухаммед Аль-Масри) с 2-15 года скрывался в Иране, несмотря на враждебные отношения между суннитской террористической группировкой и шиитским Ираном. Американские разведчики полагают, что Иран согласился дать приют боевикам «Аль-Каиды», чтобы использовать их в борьбе с США.

Террорист был ликвидирован 7 августа, в годовщину терактов в Кении и Танзании. Иранские СМИ сообщили об убийстве ливанского профессора истории Хабиба Дауда и его дочери Мирьям. Ливанская газеты и Корпус Стражей Исламской революции сообщали, что убитый — член ливанской шиитской организации «Хизбалла».

Согласно американским источникам, никакого ливанского профессора не существовало. Иран снабдил фальшивыми документами террориста Аль-Масри.

Тегеран отрицает, что принимает у себя боевиков «Аль-Каиды», и не ответил на просьбу NYTimes прокомментировать сообщение.

https://news.israelinfo.co.il/world/90780