Эмма Робертс призналась в проблемах со здоровьем

29-летняя актриса Эмма Робертс, которая вскоре впервые станет мамой, рассказала о проблемах с фертильностью (способность к рождению детей).

По информации, девушка боролась с эндометриозом перед тем, как забеременеть первенцем.

Проблемы со здоровьем начались еще в подростковом возрасте. Актрисе долгое время не могли поставить диагноз, который очень распространен среди женщин – эндометриоз.

Как известно, он нередко становится причиной бесплодия. Когда Робертс наконец-то поставили диагноз, врачи посоветовали ей заморозить яйцеклетки из-за проблем с фертильностью, что актриса и сделала.

«Когда я узнала о проблемах с фертильностью, я была в шоке», – поделилась Эмма.

Также, Робертс призналась, что долгое время держала свою беременность в секрете, так как беспокоилась, что что-то может пойти не так.

«Никто не знал, кроме моей семьи. Я не хотела строить грандиозные планы. Беременность заставила меня понять, что единственный план, который у вас может быть, – это отсутствие плана», – сказала Эмма.