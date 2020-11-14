Эмбер Херд подтвердила свое возвращение в сиквеле «Аквамена»

После увольнения Джонни Деппа из «Фантастических зверей» многие ожидали, что Warner Bros. также уволит и его бывшую жену Эмбер Херд из сиквела «Аквамена». Однако, актриса подтвердила, что вернется к роли Меры в продолжении картины. Об этом она рассказала в интервью Entertainment Weekly.

По ее словам, производство стартует в 2021 году.

«Я очень взволнована от количества фанатской любви и признания, полученных «Акваменом», а также тем, что Аквамен и Мера вызвали столько восторга у зрителей, поэтому мы точно вернёмся. Я так рада приступить к съемкам», — отметила Херд.

В то же время, не все этому рады — петиция с требованием уволить актрису из «Аквамена 2» набирает оборот и уже собрала на Change.org свыше одного миллиона подписей.

Но Херд этот факт не смущает.

«Проплаченные слухи и кампании в соцсетях не влияют на решения о кастинге, потому что они никак не обоснованы в реальности», — добавила актриса.