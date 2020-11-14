Дита фон Тиз в кружевном белье и с плеткой в руках восхитила формами

Королева бурлеска, американская актриса Дита фон Тиз в очередной раз порадовала поклонников пикантиним фото.

На своей странице в Instagram 47-летняя звезда опубликовала фото, на котором засветила свои прелести.

На фото знаменитость позирует в сексуальном черном кружевном комплекте нижнего белья, состоящий из миниатюрных полупрозрачных трусиков и бюстгальтера через который просвечивали соски.

Примечательно, что свой образ звезда дополнила защитной маской с кружевным декором и кнутом, который держала в руках.

Под фото артистка сообщила, что маски были распроданы, но скоро поступят в продажу.

Поклонники звезды оценили новый комплект звезды из коллекции авторского бельевого бренда и ее формы.