Археологами обнаружена крепость времен царя Давида

В ходе проведения археологических раскопок в районе Хиспина (религиозного поселения и мошава, расположенного на юге Голанских высот), ученым посчастливилось обнаружить остатки старой крепости времён царя Давида (XI – X вв. до н.э.).

Это – первая находка такого рода на Голанах, и, по мнению ученых, форт был построен княжеством Гешур, находившимся в союзных отношениях с великим библейским правителем нашего народа, для осуществления контроля над регионом.

Раскопки были предприняты до начала строительства нового квартала в Хиспине и финансировались Министерством жилищного строительства, а также — региональным советом Голанских высот, с участием многих местных жителей, вызвавшимися быть добровольными помощниками археологов.

По словам Барака Тзина и Энно Брон, руководителей раскопок от имени Управления древностей Израиля, «обнаруженный нами комплекс [оборонных сооружений] был построен в стратегически важном месте на вершине холма, находящегося над каньоном Эль-Аль, с видом на регион, в том месте, где можно было переправиться через реку».

«В древности холм окружали крепостные стены шириной 1,5 метра, построенные из больших базальтовых валунов. При раскопках мы были удивлены, обнаружив большой базальтовый камень со схематической гравировкой двух рогатых фигур с распростертыми руками…», — добавили они.

Примечательно, что почти точно такая же фигура, вырезанная на культовой каменной стеле, была найдена в 2019 году в Бейт-Сайда, в рамках проекта экспедиции, возглавляемого доктором Рами Арав из Университета Небраски, к северу от Кинерета. Стела была воздвигнута рядом с возвышающейся площадкой, примыкающей к городским воротам, что дало основание д-ру Араву предположить, что речь идет об элементе культа некого лунного бога (или богини).

Камень же из Хиспина находился рядом с входом в крепость, и на нем были изображены не одна, а две фигуры. По мнению археологов, «вполне возможно, что человек, увидевший впечатляющую стелу в Бейт-Сайда, решил создать местную копию, и превзойти её, изобразив две фигуры».

Укрепленный город Бейт-Сайда считается учеными столицей арамейского княжества Гешур, правившего центральными и южными Голанами 3000 лет назад. Согласно текстам Священного Писания, княжество поддерживало тесны дипломатические и семейные отношения с династией царя Давида и с ним лично: так, одной из жен Давида была Мааха, дочь Талми, князя Гешура.

Известный на сегодняшний день города княжества Гешур располагались на берегу Кинерета – включая Тель-Эн-Гев, ​​Тель-Хадар и Тель-Сораг, но до совсем недавнего времени практически не было известно о том, что города (или укреплённые форты, как этот) находились и на Голанских высотах. Поэтому данная находка, благодаря своей уникальности, ставит новые вопросы перед исследования заселения северной части Эрец-Исраэль в железном веке.

צילום: יניב ברמן

https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/223943