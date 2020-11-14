Англичане отправляют к берегам Крыма эсминцы для блокирования российских ракет



Британский флот решил отправить к южному побережью временно захваченного Россией Крыма свои эсминцы «Daring», сообщают западные СМИ.

Лондон решил нивелировать российские береговые ракетные комплексы, развернутые на территории оккупированного русскими Крымского полуострова, с помощью эсминцев ПВО/ПРО «Daring».

По утверждениям специалистов, объективной причиной таких действий со стороны англичан является заключённое соглашение между Украиной и Британией, однако, весьма важным является тот факт, что фактическое присутствие у южных берегов Крыма британских эсминцев ПВО/ПРО может серьезно подорвать агрессивные возможности российской армии и ее ВМФ.



Развертывание в водах Чёрного моря британских эсминцев «Daring» является значимым «прощупывание» российской обороны, что в условиях напряжённых отношений между РФ и НАТО может очень неблагоприятно для московитов повлиять на перспективы защиты этого направления.



«В последнее время присутствие кораблей НАТО в водах Чёрного моря уже скорее стало обыденностью, однако, вслед за демонстрацией решительности, альянс начинает создавать условия, которые нивелируют обороноспособность российского полуострова – причины этого достаточно ясны», — сетуют российские комментаторы.

При этом отмечается, что время развертывания британских эсминцев ПВО/ПРО в водах Черного моря пока что остаётся неизвестным.

Напомним, что ранее стало известно, что альянс НАТО фактически контролирует ее авиабазы на оккупированном Крыме.

Вопреки средствам защиты, расположенным на российских военных базах на территории оккупированного Крыма, НАТО (в первую очередь США), полностью контролируют военные аэродромы, получая данные о любых взлётах с авиабаз ВВ России.