Американские F-15 и F-16 получат «лучи смерти»

Истребители четвертого поколения F-15E, F-15C, F-15EX Eagle и F-16 Fighting Falcon Военно-воздушных сил (ВВС) США, а также, возможно, штурмовик A-10C Warthog, получат «лучи смерти» — систему лазерного оружия Self-Protect High Energy Laser Demonstrator (SHiELD), пишет Popular Mechanics.

«ВВС США предполагают разместить системы лазерного оружия на истребителях к середине 2020-х годов. Служба делает ставку на лазерную систему SHiELD оборонного подрядчика [Lockheed Martin] — лазер, который защитит истребители от приближающихся ракет», — пишет издание.

Согласно Popular Mechanics, установленный на фюзеляже или крыле истребителя лазер сможет «сбивать» вражеские ракеты класса «воздух-воздух» и «земля-воздух». Издание отмечает, что данное оружие станет первой в мире активной системой противоракетной обороны (ПРО), установленной на истребители.

Popular Mechanics пишет, что мощность лазера, управляемого с использованием систем искусственного интеллекта (ИИ), оценивается в десятки киловатт, а основной трудностью при его использовании могут стать «атмосферные эффекты», в частности, задымленность и высокая влажность воздуха.

В сентябре американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin опубликовала ролик, в котором истребитель F-16 Fighting Falcon был показан с тактической бортовой лазерной системой Tactical Airborne Laser Weapon System (TALWS). Тогда же в The Aviationist отметили, что показанная на видео лазерная установка создана, вероятно, в рамках программы SHiELD.